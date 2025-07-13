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Лавров и глава МИД Китая обсудили урегулирование украинского кризиса

Ведомости

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И во время встречи в Пекине обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Уточняется, что стороны обсудили урегулирование отношений России и Украины «в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи».

Кроме того, Лавров и Ван И затронули в беседе отношения с США, ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове.

Переговоры прошли в доверительном и конструктивном ключе. Министры подтвердили, сообщает пресс-служба ведомства, твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы стран: защита суверенитета, территориальная целостность и государственное единство.

Ван И встретил Лаврова в государственной резиденции «Дяоюйтай». Затем министры прошли в беседку, где начали общение за чаепитием. Затем общение прошло за рабочим ужином.

Лавров прибыл в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Оно состоится 15 июля в Тяньцзине.

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