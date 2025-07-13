WSJ: линия фронта на Украине «замирает» из-за FPV-дронов
Применение новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а именно FPV-дронов, практически «заморозило» линию фронта на Украине, пишет газета The Wall Street Journal.
«В битве за Украину линия фронта все больше замирает. Причина: стремительное развитие технологий дронов», – утверждает газета. Боевые действия превратились в противостояние БПЛА, подчеркивается в материале WSJ.
Число атак БПЛА начало расти с 2024 г. Сегодня сотни российских и украинских дронов постоянно находятся в воздухе по всей линии фронта. Беспилотники могут доставлять медикаменты, боеприпасы, даже эвакуировать раненых и погибших. Газета отмечает, что важнейшая функция дронов – отслеживание любых перемещений вдоль линии фронта.
В августе 2024 г. в России разработали FPV-дрон «Судного дня» для мониторинга радиационного фона и обеспечения безопасности персонала в случае ядерных ударов. Такой дрон может летать до 20 минут при активном маневрировании, с дальностью работы от 500 м в зонах сплошного заражения до 2 км в зонах переменного заражения.
В октябре 2024 г. Минобороны России объявило о разработке автономного дрона-камикадзе вертолетного типа, на который не влияют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник предназначен для ударов по живой силе и опорным пунктам противника боеприпасами ВОГ-17. Полет осуществляется автономно. Как только дрон достигает намеченных координат, LIDAR-датчики сканируют местность на наличие потенциальной цели. После этого беспилотник падает на цель вместе с боеприпасом.