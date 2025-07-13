WSJ: линия фронта на Украине «замирает» из-за FPV-дронов

В августе 2024 г. в России разработали FPV-дрон «Судного дня» для мониторинга радиационного фона и обеспечения безопасности персонала в случае ядерных ударов. Такой дрон может летать до 20 минут при активном маневрировании, с дальностью работы от 500 м в зонах сплошного заражения до 2 км в зонах переменного заражения.