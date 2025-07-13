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Дубайская DP World инвестирует $800 млн в порт Тартус в Сирии

На северной окраине гавани расположена российская военно-морская база
Ведомости

Сирия заключила соглашение с дубайской компанией DP World о реконструкции порта Тартус на сумму $800 млн . Договор был подписан в Дамаске между DP World и главным управлением сухопутных и морских портов в присутствии президента Сирии Ахмеда аль-Шараа, передает Al-Jazeera.

Параметры сделки обсуждались в течение нескольких месяцев, о достижении предварительной договоренности с партнерами из ОАЭ в Сирии заявляли еще в мае. Сейчас же все детали соглашения были окончательно проработаны и стороны подписали соответствующие документы. Сирийские официальные лица охарактеризовали сделку как ключевой шаг на пути модернизации логистической инфраструктуры страны.

Новое руководство Сирии, пришедшее к власти после ухода бывшего президента Башара Асада в декабре, активно стремится восстановить экономические связи с международными компаниями и вернуть страну, пострадавшую от войны, на глобальный рынок, отмечает телеканал.

Генеральный директор DP World Султан Ахмед бен Сулейем, выступая после подписания соглашения, отметил, что экономический потенциал Сирии остается высоким. По его словам, порт Тартус может сыграть центральную роль в возрождении местной промышленности. «Сирия обладает ценными активами, а Тартус является важным центром торговли и экспорта. Мы стремимся превратить его в один из ведущих портов мира», — заявил он.

DP World управляет десятками портовых объектов в Европе, Африке и Азии и расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке. Глава портового управления Сирии Кутайба Бадави подчеркнул, что соглашение знаменует собой больше, чем просто коммерческую сделку. «Мы закладываем основу для новой эры морского развития, возвращая Сирию на международную экономическую арену», — отметил он.

Сделка по Тартусу последовала за рядом крупных контрактов, подписанных в последние месяцы. В частности, в мае Дамаск заключил 30-летнее соглашение с французской судоходной компанией CMA CGM об управлении портом Латакия. В том же месяце Сирия подписала энергетическое соглашение на сумму $7 млрд с коалицией катарских, турецких и американских компаний для возрождения энергетического сектора страны.

Тартус — второй по величине порт Сирии, расположенный на восточном побережье Средиземного моря, в 258 км к северо-западу от Дамаска. На северной окраине порта находится единственная зарубежная военно-морская база России, способная принимать до 11 военных кораблей одновременно и обеспечивающая присутствие российского флота в Средиземном море. В Кремле заявляли, что Москва получила гарантии безопасности военных баз в арабской республике, а новые власти страны говорили о том, что намерены продолжить сотрудничество с Россией.

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