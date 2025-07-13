Дубайская DP World инвестирует $800 млн в порт Тартус в Сирии

Тартус — второй по величине порт Сирии, расположенный на восточном побережье Средиземного моря, в 258 км к северо-западу от Дамаска. На северной окраине порта находится единственная зарубежная военно-морская база России, способная принимать до 11 военных кораблей одновременно и обеспечивающая присутствие российского флота в Средиземном море. В Кремле заявляли, что Москва получила гарантии безопасности военных баз в арабской республике, а новые власти страны говорили о том, что намерены продолжить сотрудничество с Россией.