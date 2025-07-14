Старейший в мире глава государства будет выдвигаться на новый президентский срок

Бийя находится у власти с 1982 г. Его возможное переизбрание может позволить ему оставаться президентом до почти столетнего возраста. В 2008 г. Бийя отменил ограничения по срокам президентства, что открыло ему возможность баллотироваться на неограниченный срок. На последних выборах в 2018 г. он одержал победу, получив 71,28% голосов.