Старейший в мире глава государства будет выдвигаться на новый президентский срок
92-летний президент Камеруна Поль Бийя заявил о выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах главы государства, которые пройдут 12 октября. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соизмерима с серьезными вызовами, стоящими перед нами», — написал он.
Бийя находится у власти с 1982 г. Его возможное переизбрание может позволить ему оставаться президентом до почти столетнего возраста. В 2008 г. Бийя отменил ограничения по срокам президентства, что открыло ему возможность баллотироваться на неограниченный срок. На последних выборах в 2018 г. он одержал победу, получив 71,28% голосов.