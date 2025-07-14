Главы МИД России и Ирана обсудят вопросы ядерной программы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 15 июля с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи в Китае. В повестке – вопросы ядерной программы и ситуация на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.
Встреча запланирована в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС, которое состоится в китайском городе Тяньцзинь.
Как заявил Багаи, в рамках предстоящего визита Аракчи в Китай, где Лавров будет участвовать в заседании СМИД ШОС, состоится встреча глав внешнеполитических ведомств. На переговорах планируется обсудить развитие двусторонних связей и текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с ядерной программой Ирана.
13 июля прошли переговоры Лаврова с главой МИД КНР Ван И. Стороны отметили развитие двусторонних отношений, координацию в ШОС, БРИКС и ООН, а также обсудили ситуацию вокруг Украины, Ближнего Востока и Корейского полуострова. Подчеркнута взаимная поддержка по ключевым вопросам безопасности и суверенитета. Переговоры прошли в доверительном формате.