Главы МИД России и Ирана обсудят вопросы ядерной программы

Как заявил Багаи, в рамках предстоящего визита Аракчи в Китай, где Лавров будет участвовать в заседании СМИД ШОС, состоится встреча глав внешнеполитических ведомств. На переговорах планируется обсудить развитие двусторонних связей и текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с ядерной программой Ирана.