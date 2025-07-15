Украина и США запустят совместное производство химвеществ для оборонного сектора

В конце мая Украина подписала с немецкой компанией Diehl Defence контракт на производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним. Общая сумма соглашения составила 2,2 млрд евро. В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине, например крылатых ракет Taurus. Дальность их действия может достигать 500 км. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев.