Украина и США запустят совместное производство химвеществ для оборонного сектора
Акционерное товарищество «Украинская оборонная промышленность» и американская компания D&M Holding Company подписали соглашение, в рамках которого в США появится их совместное предприятие для производства специальных химических веществ, необходимых в оборонном секторе, сообщил в Telegram-канале «Укроборонпром».
Подписи поставили генеральный директор украинской компании Олег Гуляк и СЕО американского бизнеса Даниэл Пауэрс. Это произошло 11 июля на Международной конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в Риме. По данным «Укроборонпрома», новое производство позволит преодолеть дефицит, возникший в отрасли по производству боеприпасов в отношении спецхимии.
В конце мая Украина подписала с немецкой компанией Diehl Defence контракт на производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним. Общая сумма соглашения составила 2,2 млрд евро. В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине, например крылатых ракет Taurus. Дальность их действия может достигать 500 км. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев.