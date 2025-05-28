Украина и ФРГ подписали контракт на производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что, если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ. Он также рассказал, что после некоторых заявлений Москвы немецким властям «стало страшно». Этим он объяснил следующее заявление Берлина о том, что ФРГ будет помогать производить ракеты на территории Украины.