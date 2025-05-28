Украина и ФРГ подписали контракт на производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним
Украина подписала контракт на производство немецких систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и ракет к ним с немецкой компанией Diehl Defence на 2,2 млрд евро. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев.
Bild со ссылкой на источники писал, что ФРГ рассматривает возможность финансирования разработки Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. При этом утверждается, что дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут.
Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что, если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ. Он также рассказал, что после некоторых заявлений Москвы немецким властям «стало страшно». Этим он объяснил следующее заявление Берлина о том, что ФРГ будет помогать производить ракеты на территории Украины.