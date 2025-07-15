Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Индонезией

2 июля американская и вьетнамская стороны заключили торговую сделку. 26 июня Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем и возможной скорой сделке с Индией. Американский лидер также отметил, что у США есть все, в чем заинтересованы другие страны, но подчеркнул, что Вашингтон будет не со всеми заключать сделки.