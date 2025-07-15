Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Индонезией
США и Индонезия заключили торговую сделку. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Он уточнил, что обсуждения проходили на высшем уровне. Трамп также назвал эту сделку «отличной для всех».
2 июля американская и вьетнамская стороны заключили торговую сделку. 26 июня Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем и возможной скорой сделке с Индией. Американский лидер также отметил, что у США есть все, в чем заинтересованы другие страны, но подчеркнул, что Вашингтон будет не со всеми заключать сделки.
8 мая США заключили сделку с Великобританией. По мнению Трампа, заключение соглашения укрепит безопасность обеих стран за счет создания зоны торговли алюминием и сталью, а также фармацевтической цепочки поставок. Он написал, что в рамках этой сделки Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10%-ных пошлин, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей.