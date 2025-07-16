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Conversation: Трамп не считает Путина агрессором

Ведомости

Президент США Дональд Трамп хотя и говорит, что «разочарован» лидером России Владимиром Путиным, не называет его агрессором. Об этом пишет The Conversation.

«Более того, в какой-то момент он [Трамп] обвинял Украину во вторжении», – говорится в материале.

Издание отмечает, что Трамп во время своей речи не потребовал от России отказаться от 20% территории Украины, вошедших в состав России.

Трамп выразил мнение, что Путин хочет мирного урегулирования украинского конфликта. Вместе с тем, американский лидер предположил, что достичь урегулирования, возможно, получится быстрее, чем за 50 дней, после которых он угрожал установить новые санкции.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме пообещал ввести «очень жесткие пошлины» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Имеются в виду как минимум 100%-ные тарифы на товары из России и ее торговых партнеров. По словам американского лидера, его страна потратила примерно $150 млрд на этот конфликт и хочет, чтобы он закончился.

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