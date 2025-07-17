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Медведев призвал подумать о «настоящих террористах» после удара Израиля по Сирии

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя израильский удар по Дамаску, где у власти находится одобряемый Западом режим, призвал задуматься над тем, кто в действительности представляет собой террористическую угрозу. Свое мнение он озвучил беседе с «РИА Новости».

Медведев задался вопросом о том, «хороший» ли действующий сирийский режим или террористический. Он напомнил, что Запад, включая США, счел сирийских властей «хорошими» и снял санкции. Зампред Совбеза предложил подумать о том, кто является настоящим террористом после того, как Израиль «разбомбил генштаб и президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами».

«Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – сказал Медведев.

15 июля израильские власти приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. 16 июля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о своем ударе по входу в сирийский военный штаб. Позже ЦАХАЛ вновь ударила по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске.

После этого новые власти Сирии договорились о перемирии с формированиями религиозного меньшинства друзов в провинции Сувейда.

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