Медведев задался вопросом о том, «хороший» ли действующий сирийский режим или террористический. Он напомнил, что Запад, включая США, счел сирийских властей «хорошими» и снял санкции. Зампред Совбеза предложил подумать о том, кто является настоящим террористом после того, как Израиль «разбомбил генштаб и президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами».