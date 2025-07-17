В России будут аннулировать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями
Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству внести изменения в законодательство с целью обеспечения возможности отзыва сертификатов соответствия товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями. Об этом сообщает Кремль.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение данного поручения и должен представить отчет о выполненной работе до 30 декабря.
Предлагаемые поправки должны предусматривать возможность прекращения действия или признания недействительными документов об оценке соответствия продукции, выданных в странах ЕАЭС, если они не соответствуют обязательным требованиям или установленным процедурам.
Кроме того, правительству необходимо разработать механизмы для приостановления выпуска в обращение, ограничения обращения и изъятия с рынка такой продукции.
Данные поручения президент дал по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, которая прошла 26 мая. Участие в мероприятии приняли руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также осваивают внешние рынки.
Кроме того, Путин поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных государствах.