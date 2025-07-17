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В России будут аннулировать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству внести изменения в законодательство с целью обеспечения возможности отзыва сертификатов соответствия товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями. Об этом сообщает Кремль.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение данного поручения и должен представить отчет о выполненной работе до 30 декабря.

Предлагаемые поправки должны предусматривать возможность прекращения действия или признания недействительными документов об оценке соответствия продукции, выданных в странах ЕАЭС, если они не соответствуют обязательным требованиям или установленным процедурам.

Кроме того, правительству необходимо разработать механизмы для приостановления выпуска в обращение, ограничения обращения и изъятия с рынка такой продукции.

Данные поручения президент дал по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, которая прошла 26 мая. Участие в мероприятии приняли руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также осваивают внешние рынки.

Кроме того, Путин поручил правительству  представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных государствах.

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