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Кличко рассказал об отсутствии контакта с Зеленским

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не общается с местными властями, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому телеканалу NTV.

«У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы», – сказал Кличко (цитата по «РИА Новости»).

Кличко регулярно публично критикует президента Украины. В конце мая мэр Киева в интервью The Times говорил, что на Украине уже «смердит» авторитаризмом под властью Зеленского. До этого Кличко также отмечал, что по решению суда с должностей снимают мэров крупных городов, поскольку в офисе президента Украины видят в них преграду к централизации власти.

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