Кличко рассказал об отсутствии контакта с Зеленским

Кличко регулярно публично критикует президента Украины. В конце мая мэр Киева в интервью The Times говорил, что на Украине уже «смердит» авторитаризмом под властью Зеленского. До этого Кличко также отмечал, что по решению суда с должностей снимают мэров крупных городов, поскольку в офисе президента Украины видят в них преграду к централизации власти.