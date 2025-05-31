Кличко: на Украине «смердит» авторитаризмом

Полномочия Зеленского должны были завершиться весной 2024 г., но он остался на посту в связи с действием военного положения. По конституции Украины, проведение выборов запрещается в период действия такого режима. Военное положение было введено в 2022 г. после начала российской спецоперации. С того момента не проводились выборы как президента, так и голосование в парламент.