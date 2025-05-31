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Кличко: на Украине «смердит» авторитаризмом

Ведомости

На Украине уже «смердит» авторитаризмом под властью президента Владимира Зеленского. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличков в интервью The Times.

«Я как-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь это смердит», – сказал он.

По заявлению Кличко, сейчас на Украине происходит «чистка демократических принципов и институтов» под видом военного конфликта.

Кличко заявил о движении Украины в сторону авторитаризма еще в декабре 2023 г. Тогда он сообщил, что пока остается только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление.

Киевский мэр также отмечал, что по решению суда с должностей снимают мэров крупных городов, поскольку в офисе президента Украины видят в них преграду к централизации власти.

Полномочия Зеленского должны были завершиться весной 2024 г., но он остался на посту в связи с действием военного положения. По конституции Украины, проведение выборов запрещается в период действия такого режима. Военное положение было введено в 2022 г. после начала российской спецоперации. С того момента не проводились выборы как президента, так и голосование в парламент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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