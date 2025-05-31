Кличко: на Украине «смердит» авторитаризмом
На Украине уже «смердит» авторитаризмом под властью президента Владимира Зеленского. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличков в интервью The Times.
«Я как-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь это смердит», – сказал он.
По заявлению Кличко, сейчас на Украине происходит «чистка демократических принципов и институтов» под видом военного конфликта.
Кличко заявил о движении Украины в сторону авторитаризма еще в декабре 2023 г. Тогда он сообщил, что пока остается только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление.
Киевский мэр также отмечал, что по решению суда с должностей снимают мэров крупных городов, поскольку в офисе президента Украины видят в них преграду к централизации власти.
Полномочия Зеленского должны были завершиться весной 2024 г., но он остался на посту в связи с действием военного положения. По конституции Украины, проведение выборов запрещается в период действия такого режима. Военное положение было введено в 2022 г. после начала российской спецоперации. С того момента не проводились выборы как президента, так и голосование в парламент.