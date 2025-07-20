Собянин сообщил о падении обломков еще одного летевшего на Москву дрона

На фоне попыток атак в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» ввели ограничения на полеты. «Аэрофлот» предупредил, что из-за ситуации в «Шереметьево» перевозчик вынужденно корректирует расписание: время вылета может измениться, а некоторые рейсы отменят.