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Собянин сообщил о падении обломков еще одного летевшего на Москву дрона

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он. Около 10:00 мск Собянин сообщал о четырех сбитых на подлете к Москве дронах.

На фоне попыток атак в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» ввели ограничения на полеты. «Аэрофлот» предупредил, что из-за ситуации в «Шереметьево» перевозчик вынужденно корректирует расписание: время вылета может измениться, а некоторые рейсы отменят.

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