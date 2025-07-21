Путин присвоил наименования гвардейских артиллерийской бригаде и зенитному полку
227-я артиллерийская бригада и 1488-й зенитный ракетный Краснознаменный полк получили почетные наименования «гвардейские». Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.
Наименования присвоены «за отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственный интересов в условиях вооруженных конфликтов».
26 июня Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейских» 218-му танковому полку, 43-му отдельному морскому штурмовому авиационному Севастопольскому Краснознаменному полку и 17-й отдельной бригаде радиоэлектронной борьбы.