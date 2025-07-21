ТАСС: Зеленский мог исключить Буданова из СНБО Украины из-за конкуренции

О том, что Зеленский может отправить Буданова в отставку, писало издание «Forbes-Украина» в октябре 2024 г. Собеседники издания заявляли, что это может коснуться и министра обороны Рустема Умерова. 18 июля этого года Умеров был назначен секретарем СНБО.