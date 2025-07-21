ТАСС: Зеленский мог исключить Буданова из СНБО Украины из-за конкуренции
Главу главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова могли исключить из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины для устранения конкурента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Как рассказал собеседник агентства, в случае подтверждения информации «нельзя исключать варианта, что Зеленский избавляется от конкурента». По данным агентства, прежде Буданова «невозможно было снять» с должности из-за влияния на Украине его куратора – замглавы секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ли Лоуренса.
О том, что Зеленский может отправить Буданова в отставку, писало издание «Forbes-Украина» в октябре 2024 г. Собеседники издания заявляли, что это может коснуться и министра обороны Рустема Умерова. 18 июля этого года Умеров был назначен секретарем СНБО.
В ноябре прошлого года украинское издание NV сообщило, что Зеленский может отправить в отставку Буданова в декабре. Тогда отставка не состоялась.