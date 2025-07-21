Бразилия создаст в Китае консультационный центр по вопросам налогообложения
В рамках укрепления экономических и налоговых связей между Бразилией и Китаем планируется создание специализированного консультационного центра, ориентированного на вопросы налогообложения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бразильский минфин. Там подчеркнули, что центр будет способствовать более тесному сотрудничеству в налоговой и таможенной сферах.
После начала работы центра в Пекине появится новая должность налогового атташе, который будет бороться с нарушениями в торговой сфере, консультировать иностранных инвесторов по вопросам законодательства Бразилии и повышать правовую определенность.
Как пишет Reuters, решение открыть налоговое представительство в Китае совпало с ростом напряженности в отношениях Бразилии и США. В частности, Вашингтон ввел 50%-ные пошлины на бразильский экспорт после решения суда по делу бывшего президента Жаира Болсонару, который считается союзником президента США Дональда Трампа.
В то же время связи с Пекином становятся прочнее: с 2023 г. президент Лула да Силва уже трижды встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, две страны договорились совместно изучить проекты транспортной интеграции, включая идею железнодорожного коридора между Бразилией и портом Чанкай в Перу.
В минфине Бразилии заявили, что необходимость в консультационном центре обусловлена исключительно практическими задачами. Сейчас у Бразилии четыре подобных представительства: в Вашингтоне, Буэнос-Айресе, Асунсьоне и Монтевидео. Обсуждение открытия центра в Пекине началось еще в 2023 г., а с января 2024 г. шло техническое согласование инициативы между профильными министерствами.
В марте 2023 г. Бразилия и Китай заключили соглашение о торговле в юанях и договорились создать офшорный клиринговый центр.
Создание клиринговой палаты позволило Бразилии и Китаю предоставлять друг другу кредиты без использования доллара, он также нужен для облегчения международных транзакций и снижения их затратности. Расчетной палатой в Бразилии будет управлять промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).