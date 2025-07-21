Бразилия создаст в Китае консультационный центр по вопросам налогообложения

В минфине Бразилии заявили, что необходимость в консультационном центре обусловлена исключительно практическими задачами. Сейчас у Бразилии четыре подобных представительства: в Вашингтоне, Буэнос-Айресе, Асунсьоне и Монтевидео. Обсуждение открытия центра в Пекине началось еще в 2023 г., а с января 2024 г. шло техническое согласование инициативы между профильными министерствами.