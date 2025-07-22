Хуситы заявили о ракетной атаке на аэропорт «Бен-Гурион»

Для удара была применена баллистическая ракет «Палестина-2». По словам Сариа, атака остановила работу аэропорта и заставила «миллионы сионистов-захватчиков бежать в убежища». Представитель хуситов подчеркнул, что такие операции будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия Израиля против сектора Газа и не будет снята осада.