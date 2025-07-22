Хуситы заявили о ракетной атаке на аэропорт «Бен-Гурион»
Ракетные войска йеменских вооруженных сил ударили по аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве гиперзвуковой баллистической ракетой, операция была успешной, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель йеменских сил бригадный генерал Яхья Сариа.
Для удара была применена баллистическая ракет «Палестина-2». По словам Сариа, атака остановила работу аэропорта и заставила «миллионы сионистов-захватчиков бежать в убежища». Представитель хуситов подчеркнул, что такие операции будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия Израиля против сектора Газа и не будет снята осада.
Утром 22 июля в армии обороны Израиля сообщили о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля. Для перехвата угрозы были задействованы силы ПВО, в нескольких районах страны сработали сирены. Позднее израильские военные сообщили, что запущенную ракету удалось перехватить.