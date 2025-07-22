Захарова: военкор Журавлев погиб в результате спланированного удара ВСУ

По данным Минобороны, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В ведомстве пояснили, что Журавлев скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Он умер во время эвакуации. Остальные журналисты были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.