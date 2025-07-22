Захарова: военкор Журавлев погиб в результате спланированного удара ВСУ
Военкор «РИА новости» Ростислав Журавлев погиб в ходе спланированного удара вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила агентству официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она объяснила это тем, что Журавлев попал под удар реактивного снаряда системы залпового огня РСЗО HIMARS. По мнению дипломата, это однозначно указывает на спланированный характер нападения.
22 июля 2023 г. группа журналистов попала под обстрел кассетными боеприпасами в зоне проведения спецоперации на Украине. В результате атаки погиб Журавлев, фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский получил ранения. Также пострадали сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В ведомстве пояснили, что Журавлев скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Он умер во время эвакуации. Остальные журналисты были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.
23 июля того же года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства журналиста. 25 июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил Журавлева ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно.