The Guardian: Путина не волнуют угрозы Трампа в контексте конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин не обеспокоен угрозами главы США Дональда Трампа по поводу украинского конфликта. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на аналитиков и источники в Кремле.
Собеседники газеты выразили мнение, такая реакция российского президента может быть признаком того, что он давно ожидал ухудшения отношений с Вашингтоном.
Бывший высокопоставленный российский чиновник рассказал The Guardian, что Путин всегда ставил достижение целей спецоперации на Украине выше отношений с США.
14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны.
Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге 22 июля пояснила, что США не намерены жестко придерживаться ранее обозначенного Трампом срока урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, сроки могут быть скорректированы в зависимости от хода диалога между сторонами.