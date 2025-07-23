Иран готов к переговорам с США «чем скорее, тем лучше»
Иран готов вернуться за стол переговоров с США «чем скорее, тем лучше», но прежде хочет получить четкие гарантии, что новый раунд диалога не станет прикрытием для последующих военных действий. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, передает Axios.
По его словам, в прошлый раз США неоднократно меняли свою позицию в ходе переговоров, что затрудняло достижение компромисса, а затем последовали удары по иранским объектам. Гарибабади отметил, что Тегеран опасается повторения подобного сценария и требует подтверждения серьезности намерений Вашингтона, прежде чем вернуться к диалогу.
Он также сообщил, что Иран пригласил техническую группу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить страну в ближайшие недели для обсуждения нового формата взаимодействия. Визит не предполагает немедленного доступа к ядерным объектам, часть из которых была повреждена в результате атак 12-и дневной войны. Гарибабади подверг критике главу агентства Рафаэля Гросси за молчание на фоне этих ударов и выразил готовность обсуждать расширение сотрудничества, включая объекты, подвергшиеся атакам.
25 июля в Стамбуле состоятся переговоры Ирана с представителями стран «Е3» – Франции, Германии и Великобритании. По словам иранского дипломата, встреча будет «важной, но не решающей», поскольку даже в случае отсутствия договоренности «время для дипломатии еще есть».