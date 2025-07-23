Иран готов к переговорам с США «чем скорее, тем лучше»

Он также сообщил, что Иран пригласил техническую группу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить страну в ближайшие недели для обсуждения нового формата взаимодействия. Визит не предполагает немедленного доступа к ядерным объектам, часть из которых была повреждена в результате атак 12-и дневной войны. Гарибабади подверг критике главу агентства Рафаэля Гросси за молчание на фоне этих ударов и выразил готовность обсуждать расширение сотрудничества, включая объекты, подвергшиеся атакам.