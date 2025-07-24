Половина украденных белорусскими мошенниками средств выводилась в РФ

В СК республики также предупредили о схеме мошенников, в рамках которой они отправляют абонентам рассылки с предложениями получить бонусы, посылку или скидку на товары и услуги. Преступники используют такие популярные компании, как Альфа-банк, Белагропромбанк, Беларусьнефть и Белтрансгаз. Они требуют перехода по ссылке и ввода своих данных для получения «призов».