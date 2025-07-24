Половина украденных белорусскими мошенниками средств выводилась в РФ
47,2% денежных средств, которые кибермошенники преступным путем получили от граждан Белоруссии, направлялись в РФ во II квартале 2025 г., сообщили в следственном комитете Белоруссии. Россия заняла первое место в этом рейтинге.
Следующие позиции с большим отрывом заняли Узбекистан и Словакия – по 5,9%. В топ также вошли Таджикистан (5,8%) и Киргизия (5,6%). Кроме того, злоумышленники выводили средства обманутых граждан на счета банковских организаций Вьетнама, Малайзии, Люксембурга, Израиля и Чили.
В СК республики также предупредили о схеме мошенников, в рамках которой они отправляют абонентам рассылки с предложениями получить бонусы, посылку или скидку на товары и услуги. Преступники используют такие популярные компании, как Альфа-банк, Белагропромбанк, Беларусьнефть и Белтрансгаз. Они требуют перехода по ссылке и ввода своих данных для получения «призов».