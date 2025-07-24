ЕС призвал Сирию расследовать преступления против мирных жителей на юге страны
Евросоюз осуждает волну насилия, прокатившуюся на прошлой неделе по югу Сирии и приведшую к сотням жертв, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. От имени ЕС она потребовала беспристрастного расследования всех случаев нападений на гражданское население, а также привлечения виновных к ответственности за грубые нарушения международного гуманитарного права. Ее слова передает «Интерфакс».
Она подчеркнула необходимость полного соблюдения режима прекращения огня и исключения любых актов насилия, вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности пострадавших. ЕС также призвал обеспечить защиту гражданской инфраструктуры, включая религиозные объекты, и принять срочные меры для предотвращения межконфессиональной розни.
ЕС также напомнил о недопустимости внешнего вмешательства в сирийский конфликт, подчеркнув необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности страны. Брюссель осудил любые односторонние иностранные военные действия, назвав их угрозой стабильности и мирному переходу.
17 июля президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что его страна не боится войны и готова сражаться, если достоинство ее народа будет под угрозой. По его словам, защита друзов и их прав является для правительства страны приоритетом, поэтому Сирия «отвергает любые попытки вовлечь друзов в руки внешней силы».
15 июля израильские власти приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. 16 июля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза ударила по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Затем новые власти Сирии договорились о перемирии с формированиями религиозного меньшинства друзов в провинции Сувейда.