Власти Сирии заявили о готовности сражаться за свой народ
Сирия не боится войны и готова сражаться, если достоинство ее народа будет под угрозой, заявил президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне нескольких атак Израиля, передает агентство Reuters.
По его словам, защита друзов и их прав является для правительства страны приоритетом, поэтому Сирия «отвергает любые попытки вовлечь друзов в руки внешней силы».
17 июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал задуматься над тем, кого можно считать настоящим террористом после того, как Израиль «разбомбил генштаб и президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами».
15 июля израильские власти приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. 16 июля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза ударила по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Затем новые власти Сирии договорились о перемирии с формированиями религиозного меньшинства друзов в провинции Сувейда. На фоне обострения ситуации в Сирии 17 июля может пройти экстренное заседание Совета Безопасности ООН.