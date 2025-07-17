Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Власти Сирии заявили о готовности сражаться за свой народ

Ведомости

Сирия не боится войны и готова сражаться, если достоинство ее народа будет под угрозой, заявил президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне нескольких атак Израиля, передает агентство Reuters.

По его словам, защита друзов и их прав является для правительства страны приоритетом, поэтому Сирия «отвергает любые попытки вовлечь друзов в руки внешней силы».

17 июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал задуматься над тем, кого можно считать настоящим террористом после того, как Израиль «разбомбил генштаб и президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами».

15 июля израильские власти приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. 16 июля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза ударила по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Затем новые власти Сирии договорились о перемирии с формированиями религиозного меньшинства друзов в провинции Сувейда. На фоне обострения ситуации в Сирии 17 июля может пройти экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных