Власти Сирии заявили о готовности сражаться за свой народ

15 июля израильские власти приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. 16 июля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза ударила по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Затем новые власти Сирии договорились о перемирии с формированиями религиозного меньшинства друзов в провинции Сувейда. На фоне обострения ситуации в Сирии 17 июля может пройти экстренное заседание Совета Безопасности ООН.