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Трамп оценил вероятность заключения торговой сделки с ЕС в 50%

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что шанс заключить торговую сделку с Евросоюзом составляет около 50%, а с Канадой переговоры сложились плохо и, вероятно, она будет платить пошлины.

«У нас около 50% шансов на сделку с ЕС, а может, и меньше, – сказал Трамп журналистам перед отправлением в Шотландию. – Думаю, у ЕС есть довольно хорошие шансы заключить сделку».

Американский президент отметил, что торговые переговоры с Канадой проходили для Вашингтона не самым удачным образом.

«С Канадой нам, по сути, не слишком везло. Думаю, они просто будут платить пошлины, без особых переговоров», – сказал он.

23 июля США заключили соглашение с Японией, подразумевающее 15%-ные пошлины на импортные товары из азиатской страны, включая автомобили. Вместе с тем будет создан поддерживаемый Японией фонд в размере $550 млрд для инвестиций в Америку.

В тот же день Reuters со ссылкой на свои источники писало, что Европейский союз и США приближаются к заключению торгового соглашения, вводящего общий тариф в размере 15% на товары из союза. По данным агентства, соглашение может распространиться на автомобили и будет соответствовать соглашению, которое США заключили с Японией. В ЕС уже заявляли, что в случае провала переговоров введут против США ответные торговые ограничения.

В июле Трамп разослал своим торговым партнерам – странам ЕС, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и другим – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%.

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