Рубио назвал вице-президента Вэнса отличным кандидатом на выборах в 2028 году

«Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. И если он решит, что хочет это сделать… Я думаю, что он отлично справляется с работой в качестве вице-президента. Он мой близкий друг, и я надеюсь, что он намерен это сделать», – заявил Рубио.