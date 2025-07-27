Рубио назвал вице-президента Вэнса отличным кандидатом на выборах в 2028 году
Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса отличным кандидатом от республиканцев на следующих выборах президента. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. И если он решит, что хочет это сделать… Я думаю, что он отлично справляется с работой в качестве вице-президента. Он мой близкий друг, и я надеюсь, что он намерен это сделать», – заявил Рубио.
В мае действующий президент США Дональд Трамп дал понять, что не планирует участвовать в выборах после завершения второго президентского срока. В интервью NBC News он подтвердил, что намерен ограничиться двумя сроками на посту главы государства, как того требует конституция. В конце июня сын президента США Эрик Трамп допустил, что кто-то из его членов семьи мог бы стать кандидатом на следующих президентских выборах в 2028 г.