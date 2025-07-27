Путин в Петербурге поздравил моряков с Днем ВМФ
Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота (ВМФ) по видеосвязи поздравил военных моряков с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Добрый день, уважаемые товарищи! Прежде всего поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! Сегодня мы отмечаем праздник в рабочей обстановке, проверяем боевую готовность флота», – сказал президент.
Путин 27 июля прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм», которые проходят с 23 по 27 июля в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтики и Каспия.
Глава государства напомнил, что основная цель учений состоит в детальной отработке действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря. Кроме того, предстоит решить комплекс наиболее сложных, приближенных к боевым задач указал он.
В этом году праздник проходит без главного военно-морского парада. В Кремле пояснили, что его отменили из соображений безопасности. В прошлом году в параде участвовали иностранные делегации, включая представителей Китая, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР.