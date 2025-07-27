Путин в Петербурге поздравил моряков с Днем ВМФ

В этом году праздник проходит без главного военно-морского парада. В Кремле пояснили, что его отменили из соображений безопасности. В прошлом году в параде участвовали иностранные делегации, включая представителей Китая, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР.