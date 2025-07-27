Макрон пообещал Зеленскому усилить давление на Россию
Париж продолжит оказывать Украине помощь и усиливать давление на Россию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Россия должна наконец согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам о прочном и долгосрочном мире с участием европейцев», – написал он в X.
Макрон добавил, что несмотря на боевые действия Украина «остается динамичной демократией». При этом президент указал на важность борьбы с коррупцией, которую должны проводить «независимые и полностью эффективные институты».
Зеленский в своем Telegram-канале уточнил, что стороны обсудили основные оборонные нужды Украины. Он указал также, что Франция готова помогать в вопросе финансирования производства украинских дронов всех типов. Президенты затронули и российско-украинские переговоры: по словам Зеленского, Киев ожидает ответа относительно предложения провести встречу с РФ на самом высоком уровне до конца августа.