Макрон пообещал Зеленскому усилить давление на Россию

Зеленский в своем Telegram-канале уточнил, что стороны обсудили основные оборонные нужды Украины. Он указал также, что Франция готова помогать в вопросе финансирования производства украинских дронов всех типов. Президенты затронули и российско-украинские переговоры: по словам Зеленского, Киев ожидает ответа относительно предложения провести встречу с РФ на самом высоком уровне до конца августа.