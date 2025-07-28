Матвиенко на саммите в Женеве: у мира должно быть женское лицо

27 июля Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях Межпарламентского союза (МПС). С 28 по 30 июля запланированы ключевые события, включая 15-й Саммит женщин – председателей парламентов. Также состоится шестая Всемирная конференция спикеров парламентов, где основной дискуссией станет тема «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого». Ожидается, что Матвиенко еще встретится с председателем МПС Тулией Эксон.