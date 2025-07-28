Матвиенко на саммите в Женеве: у мира должно быть женское лицо
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко выступила с призывом к миру и диалогу на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве. Она напомнила, что у войны – не женское лицо, поэтому у мира оно должно быть женским.
Спикер СФ РФ заявила, что наши дни с тревогой стали называть предвоенными. А некоторые политики начинают всерьез рассуждать о том, как выжить в ядерном конфликте, а не о том, как предотвратить его.
«Так говорят те, кто исключает волю и голос людей. Наш с вами голос, ведь женщины – половина человеческой цивилизации. Говорят, у войны – не женское лицо. Значит, у мира оно точно должно быть женским», – пояснила Матвиенко.
По ее словам, человечество, пережившее две мировые войны, не имеет права на «паралич воли».
Матвиенко напомнила, что, согласно Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, женщины и дети составляют подавляющее большинство жертв вооруженных конфликтов. Она отметила, что за последние 10 лет количество конфликтов удвоилось. Поэтому, по словам председателя СФ, пора решительно выступить в защиту мира.
Матвиенко предложила зарубежным коллегам закрепить в итоговом документе саммита конкретные шаги для укрепления мира. Она призвала к диалогу вместо гонки вооружений, к сотрудничеству вместо санкций, к неделимой безопасности вместо расширения военных альянсов. Также она подчеркнула важность уважения к суверенному пути развития каждого народа, отказавшись от навязывания чужих моделей.
27 июля Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях Межпарламентского союза (МПС). С 28 по 30 июля запланированы ключевые события, включая 15-й Саммит женщин – председателей парламентов. Также состоится шестая Всемирная конференция спикеров парламентов, где основной дискуссией станет тема «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого». Ожидается, что Матвиенко еще встретится с председателем МПС Тулией Эксон.