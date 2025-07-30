AP: боевики убили около 50 солдат при атаке на военную базу в Баркина-Фасо
Около 50 военнослужащих погибли в результате нападения вооруженной группировки на военную базу на севере Буркина-Фасо. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.
Атака на базу в Дарго была совершена 28 июля. В ее совершении подозревается группировка JNIM («Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»), связанная с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По словам источников AP, в нападении участвовало около 100 боевиков. После убийств они сожгли и разграбили базу.
Отмечается, что военное правительство страны пока не признало публично факт нападения.
5 июня вооруженные силы Мали обвинили украинскую разведку в причастности к подготовке и поддержке террористических группировок, атаковавших позиции малийских военных 30 мая. По сведениям военных, в последние недели в стране фиксировалось существенное усиление террористической активности, особенно со стороны JNIM.