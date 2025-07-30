AP: боевики убили около 50 солдат при атаке на военную базу в Баркина-Фасо

Атака на базу в Дарго была совершена 28 июля. В ее совершении подозревается группировка JNIM («Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»), связанная с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По словам источников AP, в нападении участвовало около 100 боевиков. После убийств они сожгли и разграбили базу.