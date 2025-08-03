При атаке беспилотников в Воронежской области пострадали четыре человека

17 июля обломки беспилотника упали на многоэтажный дом в левобережной части Воронежа. Как сообщал глава региона, у 16-летнего и 12-летнего мальчиков были зафиксированы травмы головы и ссадины. 16-летняя девочка получила резаные раны рук и ног. Как минимум четыре квартиры получили повреждения. В одной из них была выбита оконная рама и разрушена стена (не несущая). Еще в двух оказались выбиты стекла и поврежден фасад и в одной – нарушена целостность остекления.