При атаке беспилотников в Воронежской области пострадали четыре человека
В результате атаки беспилотников в Воронежской области пострадали четыре человека. Две жительницы Воронежа были госпитализированы, еще одной медицинская помощь оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогами, сообщил губернатор Александр Гусев.
По словам главы региона, полностью разрушен один частный дом, повреждены стены, кровля и остекление в нескольких других строениях. В пригородной зоне огнем повреждены автомагазин и хозпостройка. Оценка последствий продолжается.
На территории региона сохраняется режим опасности атак беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями МЧС России и правительства Воронежской области.
17 июля обломки беспилотника упали на многоэтажный дом в левобережной части Воронежа. Как сообщал глава региона, у 16-летнего и 12-летнего мальчиков были зафиксированы травмы головы и ссадины. 16-летняя девочка получила резаные раны рук и ног. Как минимум четыре квартиры получили повреждения. В одной из них была выбита оконная рама и разрушена стена (не несущая). Еще в двух оказались выбиты стекла и поврежден фасад и в одной – нарушена целостность остекления.