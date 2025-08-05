Депутаты предложили наделить Банк России правом пресекать атаки беспилотников

Согласно проекту, сотрудники ЦБ и РОСИНКАС получат возможность нейтрализовывать угрозу со стороны беспилотников в случае нападения либо его угрозы на охраняемые объекты этих организаций. Кроме того, Банк России и РОСИНКАС смогут самостоятельно определять порядок принятия решений о таких действиях и перечень должностных лиц, уполномоченных на это.