Политика

Каллас: главы МИД ЕС договорились о начале подготовки украинских военных

Ведомости

Главы МИД Евросоюза, а также министры обороны стран достигли договоренности о начале подготовки украинских военных на территории страны. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины», – добавила она (цитата по ТАСС).

При этом Каллас не уточнила, когда начнется такая работа. По ее словам, в Евросоюзе планируют в будущем расширить мандат тренировочной миссии для Украины. Отмечается, что решение европейских министров носит предварительный характер. В дальнейшем его должны утвердить на официальном заседании совета ЕС.

В заключение Каллас подчеркнула, что после Евросоюз «не намерен допустить повторения 2022 г.».

24 августа стало известно, что Великобритания расширит программу обучения украинских военных, чтобы помочь Киеву укрепить армию до предоставления гарантий безопасности от стран ЕС и США в рамках потенциального мирного соглашения.

