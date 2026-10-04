Белоруссия направила первую за четыре года партию калия в США
Первая за четыре года поставка белорусского калия в США, как ожидается, прибудет в порт Нового Орлеана в течение нескольких недель, сообщает The Financial Times. Белорусская калийная компания 15 сентября погрузила 30 000 т гранулированного хлористого калия (MOP) на судно под флагом Маршалловых Островов в российском порту Бронка в Санкт-Петербурге. По данным платформы Kpler, разгрузка ожидается 14 октября в порту Нового Орлеана (штат Луизиана).
Поставка стала возможной после того, как в декабре 2025 г. Вашингтон начал смягчать санкции против белорусской калийной отрасли в рамках более широкой сделки по освобождению заключенных. США ввели санкции против калийной промышленности Белоруссии в 2021 г. По данным агентства Argus, в период с 2017 по 2021 г. из Белоруссии в США в среднем экспортировалось 635 000 т калия в год. При этом поставка представляет собой лишь малую долю от 5,6 млн т калия, импортированных США в 2025 г. На Канаду приходится почти 80% импорта калия в США.
В сентябре президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что США работают над «масштабной сделкой» по закупке удобрений у Белоруссии. Он утверждал, что импорт обойдется «существенно дешевле» того, что США платят Канаде. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре заявлял, что Белоруссия не может поставить США большие объемы калийных удобрений, поскольку весь белорусский калий законтрактован на 2026 г.
Как пишет издание, поставка стала очередным признаком улучшения отношений между США и Белоруссией.
11 сентября Лукашенко заявил, что готов к «большой сделке» с США. Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Также Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения.