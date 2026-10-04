Белоруссия направила первую за четыре года партию калия в США

Поставка стала возможной после того, как в декабре 2025 г. Вашингтон начал смягчать санкции против белорусской калийной отрасли в рамках более широкой сделки по освобождению заключенных. США ввели санкции против калийной промышленности Белоруссии в 2021 г. По данным агентства Argus, в период с 2017 по 2021 г. из Белоруссии в США в среднем экспортировалось 635 000 т калия в год. При этом поставка представляет собой лишь малую долю от 5,6 млн т калия, импортированных США в 2025 г. На Канаду приходится почти 80% импорта калия в США.