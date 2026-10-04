Лула да Силва проголосовал на президентских выборах в Бразилии
Бразильский лидер Лула да Силва проголосовал на президентских выборах в стране. Об этом пишет Reuters.
«На кону будущее Бразилии», – подчеркнул он.
В выборах участвуют 13 кандидатов. По данным агентства, лидируют нынешний президент и сенатор Флавиу Болсонару, который заявил, что уверен в своей победе в первом туре.
Издание также обратило внимание, что президент США Дональд Трамп формально не поддержал ни одного из кандидатов, однако принимал Флавиу Болсонару в Белом доме и публично хвалил его. Сенатор, который обещает более тесные связи с США и Израилем, приветствовал решение администрации Трампа признать крупные бразильские преступные группировки террористическими организациями.
4 октября в Бразилии начались всеобщие выборы, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании остается борьба за президентский пост между 80-летним действующим главой государства Луисом да Силвой и сенатором Флавиу Болсонару – старшим сыном предыдущего руководителя страны Жаира Болсонару, который сейчас находится под домашним арестом.