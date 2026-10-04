Лула да Силва проголосовал на президентских выборах в Бразилии

Издание также обратило внимание, что президент США Дональд Трамп формально не поддержал ни одного из кандидатов, однако принимал Флавиу Болсонару в Белом доме и публично хвалил его. Сенатор, который обещает более тесные связи с США и Израилем, приветствовал решение администрации Трампа признать крупные бразильские преступные группировки террористическими организациями.