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Лула да Силва проголосовал на президентских выборах в Бразилии

Сергей Пахомов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Бразильский лидер Лула да Силва проголосовал на президентских выборах в стране. Об этом пишет Reuters.

«На кону будущее Бразилии», – подчеркнул он.

В выборах участвуют 13 кандидатов. По данным агентства, лидируют нынешний президент и сенатор Флавиу Болсонару, который заявил, что уверен в своей победе в первом туре.

Издание также обратило внимание, что президент США Дональд Трамп формально не поддержал ни одного из кандидатов, однако принимал Флавиу Болсонару в Белом доме и публично хвалил его. Сенатор, который обещает более тесные связи с США и Израилем, приветствовал решение администрации Трампа признать крупные бразильские преступные группировки террористическими организациями.

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4 октября в Бразилии начались всеобщие выборы, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании остается борьба за президентский пост между 80-летним действующим главой государства Луисом да Силвой и сенатором Флавиу Болсонару – старшим сыном предыдущего руководителя страны Жаира Болсонару, который сейчас находится под домашним арестом. 

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