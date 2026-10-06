ЕК предложила отказаться от права вето стран ЕС по санкциям и расширению

5 октября Financial Times со ссылкой на двух чиновников писала, что Венгрия намерена ослабить вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Речь идет о процедурных шагах, необходимых для возможного открытия новых переговорных кластеров. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил дипломатам не препятствовать отправке Киеву и Кишиневу писем о возможном открытии кластеров по внутреннему рынку, а также конкурентоспособности и инклюзивному росту. При этом полная политическая поддержка Будапешта будет зависеть от принятия Верховной радой закона, расширяющего права национальных меньшинств в сфере образования. Голосование запланировано на 12 октября.