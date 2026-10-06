ЕК предложила отказаться от права вето стран ЕС по санкциям и расширению
Еврокомиссия предложила реформировать процедуру принятия решений в Евросоюзе, расширив применение голосования квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения. В частности, изменения могут коснуться санкций, расширения ЕС и борьбы с уклонением от налогов, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на сессии Европарламента в Страсбурге.
По словам Кос, предлагаемые изменения являются частью реформы ЕС, направленной на подготовку объединения к приему новых государств-членов и повышение эффективности его работы.
«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения. Например, это касается санкций, борьбы с уклонением от налогов, расширения», – заявила она (цитата по ТАСС).
5 октября Financial Times со ссылкой на двух чиновников писала, что Венгрия намерена ослабить вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Речь идет о процедурных шагах, необходимых для возможного открытия новых переговорных кластеров. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил дипломатам не препятствовать отправке Киеву и Кишиневу писем о возможном открытии кластеров по внутреннему рынку, а также конкурентоспособности и инклюзивному росту. При этом полная политическая поддержка Будапешта будет зависеть от принятия Верховной радой закона, расширяющего права национальных меньшинств в сфере образования. Голосование запланировано на 12 октября.
2 октября Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 г. при действующем порядке приема новых стран. Она подчеркнула, что для Киева не будет исключений из процедуры, и выразила надежду на открытие максимально возможного числа переговорных кластеров до конца 2026 г.