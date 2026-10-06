Трамп: ситуация с мигрантами во Франции вышла из-под контроля

Заявление американского президента прозвучало на фоне массовых протестов учащихся во Франции. Они начались в сентябре в пригородах Парижа, а затем распространились по всей стране. 5 октября министр образования Франции Эдуар Жеффре сообщил о 190 пострадавших школьниках с начала протестов. По его словам, часть учащихся получили травмы в результате беспорядков и применения пиротехники. К этому моменту в стране были задержаны сотни участников акций.