Трамп: ситуация с мигрантами во Франции вышла из-под контроля
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с массовой миграцией во Франции вышла из-под контроля, а ислам, по его мнению, стремится «захватить» страну. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«То, что происходит во Франции, – не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция. Дело не в школах, а в том, что ислам хочет захватить некогда великую страну!» – написал Трамп.
Заявление американского президента прозвучало на фоне массовых протестов учащихся во Франции. Они начались в сентябре в пригородах Парижа, а затем распространились по всей стране. 5 октября министр образования Франции Эдуар Жеффре сообщил о 190 пострадавших школьниках с начала протестов. По его словам, часть учащихся получили травмы в результате беспорядков и применения пиротехники. К этому моменту в стране были задержаны сотни участников акций.
В тот же день сообщалось, что 24 учебных заведения во Франции были сожжены или разграблены во время протестов. От 400 до 500 лицеев решили полностью или частично приостановить занятия из-за невозможности обеспечить безопасность.