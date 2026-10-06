США опровергли сообщения о потере вертолета у берегов Саудовской Аравии

6 сентября стало известно, что вертолет ВМС США мог потерпеть крушение в Красном море. По данным отслеживания полета Flightradar24, воздушное судно объявило о чрезвычайной ситуации около 17:20 5 октября (01:20 мск 6 октября), когда находилось недалеко от Янбу в Саудовской Аравии. На момент объявления чрезвычайной ситуации вертолет находился на высоте около 145 м, после чего его высота упала до нуля и отслеживание прекратилось.