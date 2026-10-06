США опровергли сообщения о потере вертолета у берегов Саудовской Аравии
Сообщения о сбитом в Красном море вертолете ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk не соответствуют действительности. Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило в X.
«Все самолеты и персонал ВС США на Ближнем Востоке в безопасности и под контролем», – говорится в публикации. Также CENTCOM в связи с этим обвинил иранские государственные СМИ в якобы распространении ложной информации.
6 сентября стало известно, что вертолет ВМС США мог потерпеть крушение в Красном море. По данным отслеживания полета Flightradar24, воздушное судно объявило о чрезвычайной ситуации около 17:20 5 октября (01:20 мск 6 октября), когда находилось недалеко от Янбу в Саудовской Аравии. На момент объявления чрезвычайной ситуации вертолет находился на высоте около 145 м, после чего его высота упала до нуля и отслеживание прекратилось.
16 сентября три человека погибли и один пострадал в результате крушения вертолета NBC Los Angeles в долине Сан-Фернандо. Вертолет упал между двумя коммерческими зданиями на два морских контейнера и несколько припаркованных поблизости автомобилей.