Армия России поразила танкер в порту Южный Одесской области
Вооруженные силы (ВС) России поразили танкер в порту Южный в Одесской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в Max.
По данным оборонного ведомства, судно доставляло горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Маяки Одесской области ВС РФ нанесли удар по грузовым автомобилям, которые доставляли на Украину военные грузы, уточнило Минобороны.
5 сентября российские военные также атаковали портовую инфраструктуру Украины. ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины. Атака была произведена с помощью беспилотников.
В тот же день российская армия нанесла удар по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск.
4 октября ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей украинских военных. Также российская армия поразила военные склады, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.