Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
T270,88+0,93%CNY Бирж.12,705-0,38%IMOEX2 326,34+0,29%RTSI855,01-0,62%RGBI111,1-0,11%RGBITR763,64-0,07%
Главная / Политика /

Армия России поразила танкер в порту Южный Одесской области

Сергей Пахомов

Вооруженные силы (ВС) России поразили танкер в порту Южный в Одесской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в Max.

По данным оборонного ведомства, судно доставляло горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Маяки Одесской области ВС РФ нанесли удар по грузовым автомобилям, которые доставляли на Украину военные грузы, уточнило Минобороны.

5 сентября российские военные также атаковали портовую инфраструктуру Украины. ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины. Атака была произведена с помощью беспилотников.

В тот же день российская армия нанесла удар по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск.

4 октября ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей украинских военных. Также российская армия поразила военные склады, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её