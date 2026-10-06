Ушаков сообщил об отсутствии контактов по визиту Пашиняна в Москву
У России нет конкретных договоренностей с Арменией по визиту премьер-министра республики Никола Пашиняна в Москву. Об этом на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Честно говоря, даже еще не было дипломатических контактов на этот счет», – заявил он.
7 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Пашинян может в скором времени посетить российскую столицу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Песков отметил, что точные сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков лидеров стран.
Последняя встреча армянского премьера и российского лидера произошла 1 сентября в рамках саммита ШОС в Бишкеке. Это была их первая двусторонняя беседа после апрельских переговоров в Кремле, когда Путин и Пашинян обменялись колкостями. В Бишкеке они поспорили о том, следует ли Армении проводить референдум по поводу вступления в Евросоюз или пребывания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).