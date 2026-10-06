Ушаков сообщил об отсутствии контактов по визиту Пашиняна в Москву

Последняя встреча армянского премьера и российского лидера произошла 1 сентября в рамках саммита ШОС в Бишкеке. Это была их первая двусторонняя беседа после апрельских переговоров в Кремле, когда Путин и Пашинян обменялись колкостями. В Бишкеке они поспорили о том, следует ли Армении проводить референдум по поводу вступления в Евросоюз или пребывания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).