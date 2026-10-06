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Захарова спросила Париж о «правах человека» на фоне протестов старшеклассников

Татьяна Мозолевская

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась у властей Франции соблюдением прав человека на фоне сообщений о столкновениях полиции со старшеклассниками.

«Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос» – написала Захарова в Telegram-канале.

В конце сентября во Франции начались акции протеста школьников. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Протестующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. 

5 октября министр национального образования страны Эдуар Жеффре сообщил, что 190 школьников пострадали в ходе акций протеста. 6 октября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников в стране.

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