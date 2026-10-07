Трамп заявил о «полном контроле» США над Ормузским проливом

6 октября Bloomberg писал, что Иран увеличил темпы ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Только в этом месяце было зафиксировано девять атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Показатель за прошлый месяц увеличился за счет четырех ударов в последние два дня, а это подчеркивает недавнее наращивание темпа атак, уточнило агентство.