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Трамп заявил о «полном контроле» США над Ормузским проливом

Татьяна Мозолевская

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили «полный контроль» над Ормузским проливом. Его слова транслировались на YouTube-канале Белого дома.

«Ормузский пролив – огромные объемы, миллионы баррелей нефти были переброшены [через него] только в последние пару дней. Мы теперь транспортируем [ее] на уровнях, иногда даже превосходящих те, которые были до войны», – сказал Трамп.

6 октября Bloomberg писал, что Иран увеличил темпы ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Только в этом месяце было зафиксировано девять атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Показатель за прошлый месяц увеличился за счет четырех ударов в последние два дня, а это подчеркивает недавнее наращивание темпа атак, уточнило агентство.

4 октября официальный представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран через катарских посредников в Дохе передал ответ на выдвинутое США предложение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. По его словам, восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе можно лишь при помощи конкретных шагов со стороны Вашингтона. В их числе он назвал отмену всех санкционных ограничений против Исламской Республики, включая те, которые были введены после июньского меморандума о взаимопонимании.

По его словам, восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе можно лишь при помощи конкретных шагов со стороны Вашингтона. В их числе он назвал отмену всех санкционных ограничений против Исламской Республики, включая те, которые были введены после июньского меморандума о взаимопонимании.

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