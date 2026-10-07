Трамп заявил о «полном контроле» США над Ормузским проливом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили «полный контроль» над Ормузским проливом. Его слова транслировались на YouTube-канале Белого дома.
«Ормузский пролив – огромные объемы, миллионы баррелей нефти были переброшены [через него] только в последние пару дней. Мы теперь транспортируем [ее] на уровнях, иногда даже превосходящих те, которые были до войны», – сказал Трамп.
6 октября Bloomberg писал, что Иран увеличил темпы ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Только в этом месяце было зафиксировано девять атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Показатель за прошлый месяц увеличился за счет четырех ударов в последние два дня, а это подчеркивает недавнее наращивание темпа атак, уточнило агентство.
4 октября официальный представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран через катарских посредников в Дохе передал ответ на выдвинутое США предложение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. По его словам, восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе можно лишь при помощи конкретных шагов со стороны Вашингтона. В их числе он назвал отмену всех санкционных ограничений против Исламской Республики, включая те, которые были введены после июньского меморандума о взаимопонимании.
По его словам, восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе можно лишь при помощи конкретных шагов со стороны Вашингтона. В их числе он назвал отмену всех санкционных ограничений против Исламской Республики, включая те, которые были введены после июньского меморандума о взаимопонимании.