Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
POSI1 106+0,71%CNY Бирж.00%IMOEX2 336,49+0,34%RTSI858,75+0,34%RGBI111,18+0,09%RGBITR764,48+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России поразила украинские предприятия по производству ракет «Фламинго»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотников.

В результате поражены предприятия в Киеве и Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Как утверждает Минобороны, они задействованы в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго», а также беспилотников большой и средней дальности.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

Днем ранее Вооруженные силы (ВС) России поразили танкер в порту Южный в Одесской области. Судно доставляло горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Маяки Одесской области ВС РФ нанесли удар по грузовым автомобилям, которые доставляли на Украину военные грузы, уточнило Минобороны.

5 октября российские военные также атаковали портовую инфраструктуру Украины. ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины. Атака была произведена с помощью беспилотников. В тот же день российская армия нанесла удар по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её