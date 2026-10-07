Армия России поразила украинские предприятия по производству ракет «Фламинго»
Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотников.
В результате поражены предприятия в Киеве и Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Как утверждает Минобороны, они задействованы в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго», а также беспилотников большой и средней дальности.
Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.
Днем ранее Вооруженные силы (ВС) России поразили танкер в порту Южный в Одесской области. Судно доставляло горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Маяки Одесской области ВС РФ нанесли удар по грузовым автомобилям, которые доставляли на Украину военные грузы, уточнило Минобороны.
5 октября российские военные также атаковали портовую инфраструктуру Украины. ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины. Атака была произведена с помощью беспилотников. В тот же день российская армия нанесла удар по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск.