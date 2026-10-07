Армия России поразила украинские предприятия по производству ракет «Фламинго»

5 октября российские военные также атаковали портовую инфраструктуру Украины. ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины. Атака была произведена с помощью беспилотников. В тот же день российская армия нанесла удар по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск.