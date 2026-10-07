Лавров оценил перспективы союзнического партнерства России и Туркмении

6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин 8–9 октября посетит Туркмению с рабочим визитом, где примет участие во встрече лидеров стран СНГ. По его словам, под председательством президента Туркмении Сердара Бердымухамедова пройдут два крупных мероприятия на высшем уровне – заседание Совета глав государств – участников СНГ и Каспийский экологический саммит. Мероприятия состоятся в национальной туристической зоне Аваза – курортном комплексе на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.