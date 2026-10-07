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Лавров оценил перспективы союзнического партнерства России и Туркмении

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия удовлетворена состоянием и перспективами углубленного союзнического партнерства с Туркменией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД республики Рашидом Мередовым в Авазе, передает ТАСС.

Глава российского МИДа также отметил значение договоренностей, которых лидеры двух стран достигают по развитию двустороннего взаимодействия и координации действий на внешнеполитической арене. По его словам, стороны намерены обсудить эти вопросы и определить дальнейшие шаги для повышения роли внешнеполитических ведомств в реализации достигнутых договоренностей.

Мередов поблагодарил российского коллегу за визит и возможность обсудить международную и региональную повестку.

Лавров находится в Авазе – курортном районе на берегу Каспийского моря вблизи города Туркменбаши. 7 октября там пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.

6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин 8–9 октября посетит Туркмению с рабочим визитом, где примет участие во встрече лидеров стран СНГ. По его словам, под председательством президента Туркмении Сердара Бердымухамедова пройдут два крупных мероприятия на высшем уровне – заседание Совета глав государств – участников СНГ и Каспийский экологический саммит. Мероприятия состоятся в национальной туристической зоне Аваза – курортном комплексе на восточном побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.

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