Токаев уволил еще одного замглавы минобороны после трагедии на учениях

27 сентября Токаев заявил, что военных во время учений не обеспечили необходимым снаряжением, включая спасательные жилеты. Он назвал случившееся следствием непрофессионализма и потребовал провести военную реформу. В тот же день Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны.