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Токаев уволил еще одного замглавы минобороны после трагедии на учениях

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Аскера Бейсенова от должности заместителя министра обороны после гибели военнослужащих на учениях в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Другим распоряжением новым заместителем министра обороны назначена Татьяна Савельева.

Бейсенов занимал должность замминистра обороны с апреля 2023 г. До этого он работал в сфере бюджетного планирования, финансов и аудита минобороны Казахстана.

24 сентября во время учений в Мангистауской области из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.

27 сентября Токаев заявил, что военных во время учений не обеспечили необходимым снаряжением, включая спасательные жилеты. Он назвал случившееся следствием непрофессионализма и потребовал провести военную реформу. В тот же день Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны.

3 октября президент освободил Каната Ниязбекова от должности главнокомандующего ВМС Казахстана. 6 октября его арестовали в рамках уголовного дела о гибели военнослужащих.

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