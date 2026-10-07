Токаев уволил еще одного замглавы минобороны после трагедии на учениях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Аскера Бейсенова от должности заместителя министра обороны после гибели военнослужащих на учениях в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Другим распоряжением новым заместителем министра обороны назначена Татьяна Савельева.
Бейсенов занимал должность замминистра обороны с апреля 2023 г. До этого он работал в сфере бюджетного планирования, финансов и аудита минобороны Казахстана.
24 сентября во время учений в Мангистауской области из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.
27 сентября Токаев заявил, что военных во время учений не обеспечили необходимым снаряжением, включая спасательные жилеты. Он назвал случившееся следствием непрофессионализма и потребовал провести военную реформу. В тот же день Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны.
3 октября президент освободил Каната Ниязбекова от должности главнокомандующего ВМС Казахстана. 6 октября его арестовали в рамках уголовного дела о гибели военнослужащих.