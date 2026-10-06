Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,805+0,4%VSMO22 720-0,35%ARSA7,61-0,78%IMOEX2 326,65+0,31%RTSI862,99+0,31%RGBI111,11-0,1%RGBITR763,7-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-главкома ВМС Казахстана арестовали после гибели военных на Каспии

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Бывшего главнокомандующего Военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана арестовали в рамках расследования уголовного дела о гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. Об этом сообщило МВД республики, передает Kazinform.

По данным ведомства, бывшего главкома задержали за халатное отношение к службе и поместили в изолятор временного содержания. Впоследствии суд санкционировал его арест. Досудебное расследование продолжается.

24 сентября во время учений в Мангистауской области из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. 25 сентября минобороны Казахстана сообщило о завершении поисковой операции.

27 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что военных во время учений не обеспечили необходимым снаряжением, включая спасательные жилеты. Он назвал случившееся следствием непрофессионализма и потребовал провести военную реформу. В тот же день Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны.

3 октября президент освободил Каната Ниязбекова от должности главнокомандующего ВМС Казахстана. 5 октября власти сообщили об аресте еще пяти должностных лиц по делу о гибели военных. В рамках проверки также возбудили 13 уголовных дел о возможных хищениях государственного имущества, должностных злоупотреблениях и неуставных отношениях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте