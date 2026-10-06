Экс-главкома ВМС Казахстана арестовали после гибели военных на Каспии
Бывшего главнокомандующего Военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана арестовали в рамках расследования уголовного дела о гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. Об этом сообщило МВД республики, передает Kazinform.
По данным ведомства, бывшего главкома задержали за халатное отношение к службе и поместили в изолятор временного содержания. Впоследствии суд санкционировал его арест. Досудебное расследование продолжается.
24 сентября во время учений в Мангистауской области из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли. 25 сентября минобороны Казахстана сообщило о завершении поисковой операции.
27 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что военных во время учений не обеспечили необходимым снаряжением, включая спасательные жилеты. Он назвал случившееся следствием непрофессионализма и потребовал провести военную реформу. В тот же день Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны.
3 октября президент освободил Каната Ниязбекова от должности главнокомандующего ВМС Казахстана. 5 октября власти сообщили об аресте еще пяти должностных лиц по делу о гибели военных. В рамках проверки также возбудили 13 уголовных дел о возможных хищениях государственного имущества, должностных злоупотреблениях и неуставных отношениях.