Посол Нечаев: Россия никогда не предпринимала враждебных действий к ФРГ
Россия не отказывалась от контактов с ФРГ и никогда не предпринимала агрессивных действий по отношению к Берлину. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Таким образом он прокомментировал недружественные действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и «Русского дома» в Берлине.
«Мостов не сжигали, от диалога не отказывались. Но, к сожалению, не все здесь зависит от нас», – отметил дипломат.
1 сентября правительство Германии объявило о решении закрыть генконсульство РФ в Бонне. Также ФРГ прекратила деятельность договора, разрешавшего деятельность «Русского дома» в Берлине. Такое решение Германия приняла на фоне инцидента с беспилотниками в Лейпциге, причастность к которому Москва отрицает.
18 сентября генконсульство Германии в Санкт-Петербурге официально прекратило работу по требованию российских властей. Это стало ответом на недружественные шаги Берлина по отношению к Москве. Теперь задачи генконсульства взяло на себя посольство Германии в Москве.