Посол Нечаев: Россия никогда не предпринимала враждебных действий к ФРГ

Россия не отказывалась от контактов с ФРГ и никогда не предпринимала агрессивных действий по отношению к Берлину. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Таким образом он прокомментировал недружественные действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и «Русского дома» в Берлине.