Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,767+0,49%KUZB0,026+1,18%CHMK3 120-0,32%IMOEX2 344,06+0,67%RTSI861,53+0,67%RGBI111,16+0,07%RGBITR764,34+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Нечаев: Россия никогда не предпринимала враждебных действий к ФРГ

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Россия не отказывалась от контактов с ФРГ и никогда не предпринимала агрессивных действий по отношению к Берлину. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Таким образом он прокомментировал недружественные действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и «Русского дома» в Берлине.

«Мостов не сжигали, от диалога не отказывались. Но, к сожалению, не все здесь зависит от нас», – отметил дипломат.

1 сентября правительство Германии объявило о решении закрыть генконсульство РФ в Бонне. Также ФРГ прекратила деятельность договора, разрешавшего деятельность «Русского дома» в Берлине. Такое решение Германия приняла на фоне инцидента с беспилотниками в Лейпциге, причастность к которому Москва отрицает.

18 сентября генконсульство Германии в Санкт-Петербурге официально прекратило работу по требованию российских властей. Это стало ответом на недружественные шаги Берлина по отношению к Москве. Теперь задачи генконсульства взяло на себя посольство Германии в Москве. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь