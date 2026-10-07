Азербайджан выразил Германии протест из-за статьи о Ханнинге
Азербайджан выразил Германии протест в связи с упоминанием Баку в публикации Der Spiegel о расследовании в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, азербайджанская сторона довела протест до офиса канцлера Германии и министерства иностранных дел ФРГ по дипломатическим каналам, а также через спецслужбы.
Утром Der Spiegel со ссылкой на материалы расследования писала, что бывший глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, мог готовить аналитический доклад для азербайджанской разведки. По данным издания, Ханнинг получил секретные документы через своего бывшего руководителя аппарата в BND и использовал их при подготовке аналитического материала. Федеральная прокуратура Германии считает, что впоследствии документ должен был попасть к сотруднику иностранной разведки. Предполагаемым заказчиком, по информации Der Spiegel, был сотрудник азербайджанской разведки.
6 октября Ханнинга задержали. Следствие подозревает Ханнинга в шпионаже, добывании государственной тайны и покушении на государственную измену. Вместе с ним был задержан бывший помощник Манфред Д., которого обвиняют в пособничестве. По данным прокуратуры, в 2010 г. Манфред Д. и Ханнинг договорились о регулярной передаче разведывательной информации за вознаграждение. За несколько лет бывший помощник якобы передал Ханнингу около 2000 документов, многие из которых содержали секретные сведения для внутреннего использования BND. Следствие также считает, что Ханнинг использовал полученные данные в частной консалтинговой деятельности.