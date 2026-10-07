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Рябков: США сохраняют ключевую роль в украинском урегулировании

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

США сохраняют ключевую роль в процессе урегулирования конфликта на Украине благодаря возможности влиять как на Киев, так и на Брюссель. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом, по его словам, российская сторона сейчас не наблюдает «особой активности» Вашингтона на украинском направлении. Рябков подчеркнул, что паузы в контактах России и США по этой теме нет. В частности, 23 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали урегулирование на встрече в Нью-Йорке.

Замглавы МИДа также сообщил, что актуальных планов проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины сейчас нет. При этом Москва, по его словам, остается открытой для подобных контактов.

23 сентября Лавров и Рубио обсудили украинское урегулирование и двусторонние отношения на полях Генассамблеи ООН. По итогам встречи российский министр заявил, что Вашингтон по-прежнему демонстрирует заинтересованность в содействии урегулированию, а стороны договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств.

6 октября Рубио заявил, что ситуация на Украине сейчас не развивается в сторону завершения конфликта. В тот же день президент США Дональд Трамп, напротив, выразил уверенность в скором урегулировании, заявив, что работа над ним продолжается.

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