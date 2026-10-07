Рябков: США сохраняют ключевую роль в украинском урегулировании

При этом, по его словам, российская сторона сейчас не наблюдает «особой активности» Вашингтона на украинском направлении. Рябков подчеркнул, что паузы в контактах России и США по этой теме нет. В частности, 23 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали урегулирование на встрече в Нью-Йорке.