Лавров: США поддались давлению Европы по Анкориджу, совесть России чиста

1 октября Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что Запад ошибся, рассчитывая победить Россию, а продолжать настаивать на такой ошибке неразумно. По его словам, Москва готова менять свои подходы, если приходит к выводу, что прежняя позиция была ошибочной. В качестве примера президент привел переговоры в Анкоридже. Сначала, рассказал он, на предложения американской стороны ответил, что их необходимо обдумать, однако уже на саммите сообщил о согласии с ними.