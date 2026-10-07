Лавров: США поддались давлению Европы по Анкориджу, совесть России чиста
Россия не несет ответственности за то, что США не смогли противостоять давлению европейских стран после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ).
Лавров подчеркнул, что Москва считает свою позицию неизменной. «Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы также приняли, полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита Путина и Трампа на Аляске», – пояснил министр.
Глава МИД также заявил, что на американскую сторону оказывалось беспрецедентное давление со стороны Европы. По его словам, европейские страны впоследствии с гордостью заявляли, что им удалось «похоронить Анкоридж».
1 октября Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что Запад ошибся, рассчитывая победить Россию, а продолжать настаивать на такой ошибке неразумно. По его словам, Москва готова менять свои подходы, если приходит к выводу, что прежняя позиция была ошибочной. В качестве примера президент привел переговоры в Анкоридже. Сначала, рассказал он, на предложения американской стороны ответил, что их необходимо обдумать, однако уже на саммите сообщил о согласии с ними.
26 сентября Лавров говорил, что Россия считает, что в Анкоридже была договоренность, и готова к ней вернуться.
23 сентября глава российского МИДа также говорил, что европейские политики убедили Трампа не реализовывать договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже. По его словам, после достигнутых в Анкоридже договоренностей представители европейских стран направились в Вашингтон. Министр утверждает, что их действия повлияли на дальнейшую работу по реализации достигнутых между Россией и США договоренностей.